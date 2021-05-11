Заявления политического характера: о чем говорили и что хотели сказать на форуме по безопасности

Первый день форума Украина 30. Безопасность страны был посвящен теме нацбезопасности на фоне усиления агрессии со стороны РФ и евроатлантическому будущему Украины, в частности, важности и перспективам получения ею Плана действий по членству в НАТО.

Открывал мероприятие президент Владимир Зеленский, который в своем выступлении оценил, каким может быть дальнейшее поведение России и возможно ли вторжение российских войск в Украину осенью.

Глава СБУ Иван Баканов рассказал об уязвимости украинской границы. Доклад вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной касался перспектив получения Украиной Плана действий по членству в НАТО.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости борьбы с олигархическим классом.

О ключевых темах первого дня форума Украина 30. Безопасность страны — читайте в материале Фактов ICTV.

Эскалация со стороны РФ

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления заявил, что вероятность полномасштабного вторжения со стороны России сейчас уменьшилась.

Глава государства еще раз подчеркнул, что Украина не хочет войны, но она должна иметь сильную и боеспособную армию. Такую необходимость он объяснил тем, что именно этот фактор является залогом стабильности, гарантией спокойствия и того, что ни у кого не появится мысль забрать у нашего государства что-то легко.

В то же время Владимир Зеленский напомнил, что евроатлантические стремления Украины не были единственной причиной нападения со стороны России в 2014 году, когда был аннексирован Крымский полуостров и активно поддерживались сепаратистские незаконные вооруженные формирования на Востоке Украины.

Кроме того, по мнению президента, в сентябре эскалации конфликта со стороны Российской Федерации на территории Украины не будет. Он убежден: если Россия решится на такой шаг, то это будет мировая война.

— Я считаю, что Россия не может на это пойти (наступление в сентябре, — Ред.), потому что это будет мировая война. Бояться нечего и некого, ведь мы на своей земле и мы защищаем ее. Такие шаги исторически приводят к большим потерям сотен тысяч и миллионов людей, — сказал глава государства.

В то же время глава СБУ Иван Баканов заявил, что угроза никуда не исчезла. По его словам, вдоль украинской границы и в Крыму находится более 100 тыс. боевого и численного состава Вооруженных сил РФ.

Из-за этого 65% украинской границы остаются уязвимыми, а еще 35% в западном направлении также требуют особого внимания. Но он заверил, что Служба безопасности Украины готова к новым вызовам, которые могут возникнуть из-за российской агрессии.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии для Фактов ICTV, отметил, что такие заявления президента направлены на то, чтобы в определенной степени успокоить украинцев и продемонстрировать готовность Украины к отражению в случае необходимости подобной агрессии. Поэтому, по его мнению, слова Владимира Зеленского имеют больше политический характер.

— Это определенный намек, в частности в сторону РФ, на то, что Украина против эскалации. Кроме того, это посыл в сторону наших западных партнеров, что мы выступаем за мирный механизм урегулирования ситуации на Донбассе. Поэтому президент и в дальнейшем будет делать подобные заявления, поскольку рассчитывает на дипломатическое решение вопроса, — объяснил он.

Комментируя слова президента о мировой войне, эксперт также отметил, что это заявление больше политического характера. Он предположил, что вряд ли страны Запада прямо вмешаются в этот конфликт, прислав своих военных или технику для войны на стороне Украины.

Игорь Рейтерович объяснил, что таким образом президент в определенной степени пытается показать, что Украину поддерживает мировое сообщество, и что иногда такие региональные конфликты могут перерасти в глобальные столкновения, как это было во время Второй мировой войны, которая изначально началась между Германией и Польшей.

Получение Украиной ПДЧ в НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам евро- и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила во время форума, что на саммите НАТО, который состоится в июне этого года, обсудят вопрос получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Но вот оптимизма в этом мало. Ведь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует, что в этом году решение о предоставлении ПДЧ не примут.

По его мнению, на пути этому могут стать опасения некоторых государств-членов НАТО спровоцировать Россию.

— К сожалению, все еще несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать — это лучший способ держать РФ в покое. Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что такая логика ошибочна. Но это занимает время, — заявил глава МИД.

В то же время политолог Игорь Рейтерович объяснил, что, действительно есть значительная часть европейских стран-членов НАТО, выступающих против предоставления Украине ПДЧ. Они это делают как с точки зрения риска со стороны так называемой провокации РФ, так и потому, что у них есть собственные определенные претензии к Украине, на что, например, указывает позиция той же Венгрии.

Но, по словам эксперта, есть и другая важная составляющая, почему Украина не получит План действий по членству в Североатлантическом альянсе.

— Мы сами пока не готовы к получению этого плана. Ведь в течение последних двух лет вопросы, связанные, к примеру, с модернизацией украинской армии до стандартов НАТО были приостановлены по разным причинам. Поэтому сегодня мы существенно отстаем от той же Грузии, которая сделала много шагов для того, чтобы этот план получить.

Хотя Игорь Рейтерович не исключает, что Украине могут предоставить определенные предварительные задания или требования о том, что нужно сделать, чтобы можно было говорить о получении ПДЧ.

Борьба с олигархами

Во время форума секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил и о важности борьбы с олигархическим классом в Украине, который влияет на внешние и внутренние политические процессы в Украине.

В частности, он заявил, что Совет безопасности и обороны Украины насчитал 13 таких олигархов и отметил необходимость принятия в Украине закона, который сделает невозможным их влияние на политику.

Также Алексей Данилов заявил, что борьба с олигархическим классом сейчас является одной из основных задач для Украины. Поэтому соответствующий документ уже готовится.

Однако, по мнению Игоря Рейтеровича, в борьбе с олигархами такой закон не поможет. Кроме того, политолог предостерегает, что документ смогут обжаловать в разных судах, в том числе и международных, поскольку здесь речь идет о дискриминации определенных людей по тем или иным критериям.

— Если мы говорим о деолигархизации, то нужно начинать с двух очень простых вещей, о которых говорят даже сами представители крупного бизнеса. Во-первых, это реальная судебная реформа, которая будет гарантировать верховенство права, в результате чего отпадет необходимость давать кому-то взятки. Во-вторых, это закон о лоббировании. Ведь он позволит как большому, так и малому или среднему бизнесу спокойно лоббировать свои интересы, но делать это совершенно прозрачно, открыто и на равных условиях.

При этом эксперт уверен: если принять конкретный закон, в котором будет определение понятия олигарха, то это будет считаться дискриминацией и нарушением Конституции Украины.

Поэтому такой закон — это не только путь в никуда, но и довольно опасная игра. Чтобы избежать всех рисков и неприятных последствий, нужно обсуждать подобные вещи с экспертами, представителями профильных организаций и работать над комплексом законов, которые смогут отделить бизнес от политики и сделать его демократичным и прозрачным.

На обсуждении этих тем форум не заканчивается. Он продлится еще два дня — 12 и 13 мая. В частности, 12 числа главной темой для обсуждения будет состояние украинской армии, а 13 — стратегия кибербезопасности Украины.