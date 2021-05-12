13 мая 2021 года состоится онлайн-конференция Finance Digital Day. Во время нее лучшие digital-специалисты финансовых компаний подробно разберут все вопросы, интересующие слушателей.

Конференция обязательно к посещению всем, кто связан с банковской и сферой финансовых услуг — маркетологам, вебмастерам, которые хотят монетизировать трафик на банковских и МФО офферах, и digital-специалистам. Всех участников ждут тщательно подобранные примеры из опыта спикеров и их собственные эффективные пути разрешения сложностей, которые уже завтра можно применить в собственном проекте.

В частности, участники получат ответы на такие вопросы:

Какие подробности необходимо включать в контекстные объявления;

Как продвигаться, чтобы не попасть под запрет;

Где найти свою аудиторию и как отличиться от конкурентов.

Слушатели смогут узнать подробности и лайфхаки продвижения таких известных брендов, как: Райффайзен Банк Аваль, Forward Bank, Ощадбанк, ПУМБ, Moneyveo, CCloan, Mycredit. Спикеры расскажут об особенностях и секретах удачных и неудачных кейсов продвижения в различных онлайн-каналах.

Что ждет участников конференции

12 получасовых докладов с реальными кейсами и личным опытом представителей топовых компаний финансовой индустрии;

7 часов примеров и свежих идей, которые вдохновляют;

возможность задать вопросы спикеру в чате;

нетворкинг в закрытом Telegram-чате конференции;

бонусы, акции от организаторов и партнеров.

Читайте Восемь украинцев вошли в рейтинг Forbes 30 Under 30

Участие в онлайн-конференции бесплатное при условии регистрации. Также можно приобрести доступ к записям и презентаций, чтобы изучить всю информацию подробно.

Finance Digital Day — это возможность послушать коллег из своей ниши, узнать себя в их ситуациях и поучиться на чужих взлетах и ​​падениях. Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

Организаторы: WebPromoExperts, Webpromo