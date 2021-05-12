PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Конференция Finance Digital Day: что обсудят и кому будет полезно

робота, ноутбук

13 мая 2021 года состоится онлайн-конференция Finance Digital Day. Во время нее лучшие digital-специалисты финансовых компаний подробно разберут все вопросы, интересующие слушателей.

Конференция обязательно к посещению всем, кто связан с банковской и сферой финансовых услуг — маркетологам, вебмастерам, которые хотят монетизировать трафик на банковских и МФО офферах, и digital-специалистам. Всех участников ждут тщательно подобранные примеры из опыта спикеров и их собственные эффективные пути разрешения сложностей, которые уже завтра можно применить в собственном проекте.

В частности, участники получат ответы на такие вопросы:

  • Какие подробности необходимо включать в контекстные объявления;
  • Как продвигаться, чтобы не попасть под запрет;
  • Где найти свою аудиторию и как отличиться от конкурентов.

Слушатели смогут узнать подробности и лайфхаки продвижения таких известных брендов, как: Райффайзен Банк Аваль, Forward Bank, Ощадбанк, ПУМБ, Moneyveo, CCloan, Mycredit. Спикеры расскажут об особенностях и секретах удачных и неудачных кейсов продвижения в различных онлайн-каналах.

Что ждет участников конференции

  • 12 получасовых докладов с реальными кейсами и личным опытом представителей топовых компаний финансовой индустрии;
  • 7 часов примеров и свежих идей, которые вдохновляют;
  • возможность задать вопросы спикеру в чате;
  • нетворкинг в закрытом Telegram-чате конференции;
  • бонусы, акции от организаторов и партнеров.
Читайте
Восемь украинцев вошли в рейтинг Forbes 30 Under 30

Участие в онлайн-конференции бесплатное при условии регистрации. Также можно приобрести доступ к записям и презентаций, чтобы изучить всю информацию подробно.

Finance Digital Day — это возможность послушать коллег из своей ниши, узнать себя в их ситуациях и поучиться на чужих взлетах и ​​падениях. Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

Организаторы: WebPromoExperts, Webpromo

Фото: Pixabay

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка