13 травня 2021 року відбудеться онлайн-конференція Finance Digital Day. Під час неї найкращі digital-фахівці фінансових компаній детально розберуть всі питання, що цікавлять слухачів.

Конференція обов’язкова до відвідування всім, хто пов’язаний з банківською і сферою фінансових послуг – маркетологам, вебмайстрам, які хочуть монетизувати трафік на банківських та МФО офферах, і digital-фахівцям. Учасників чекають ретельно підібрані приклади з досвіду спікерів та їхні власні ефективні шляхи вирішення складнощів, які вже завтра можна застосувати у власному проекті.

Зокрема учасники отримають відповіді на такі запитання:

Які подробиці необхідно включати у контекстні оголошення;

Як просуватися, щоб не потрапити під заборону;

Де знайти свою аудиторію і як відрізнитись від конкурентів.

Слухачі зможуть дізнатися подробиці та лайфхаки просування таких відомих брендів, як: Райффайзен Банк Аваль, Forward Bank, Ощадбанк, ПУМБ, Moneyveo, CCloan, Mycredit. Спікери розкажуть про особливості та секрети вдалих і невдалих кейсів просування у різних онлайн-каналах.

Що чекає на учасників конференції

12 півгодинних доповідей з реальними кейсами і особистим досвідом представників топових компаній фінансової індустрії;

7 годин прикладів і свіжих ідей, що надихають;

можливість поставити питання спікеру у чаті;

нетворкінг у закритому Telegram-чаті конференції;

б онуси, акції від організаторів і партнерів.

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Участь в онлайн-конференції безкоштовна за умови реєстрації. Також можна придбати доступ до записів і презентацій, щоб вивчити всю інформацію детально.

Finance Digital Day – це можливість послухати колег зі своєї ніші, впізнати себе у їхніх ситуаціях і повчитися на чужих злетах і падіннях. Зареєструватися на конференцію можна за посиланням.

Організатори: WebPromoExperts, Webpromo