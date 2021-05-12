Двое жителей Днепра, которых подозревают в расклейке листовок с провокационными надписями, 60 суток будут находиться под ночным домашним арестом и носить электронные браслеты. Таковым является решение Береговского районного суда.

Подозреваемые не будут иметь права покидать место своего проживания в определенное время и выезжать за пределы Днепра.

Третьему фигуранту дела – жителю Киева – меру пресечения еще не избрали.

Правоохранители установили, что мужчины получили предложение распространить провокационные листовки в городе Берегово Закарпатской области от неустановленных лиц.

За это им пообещали денежное вознаграждение $200.

В ночь с 1 на 2 мая они расклеили материалы на входных воротах и заборах жилых зданий.

Надписи на листовках содержали угрозы венгерскому нацменьшинству, проживающему на Закарпатье, и были направлены на разжигание национальной ненависти в регионе.







Листовки с угрозами на Закарпатье: двум подозреваемым надели электронные браслеты / 2 фотографии

Листовки с угрозами на Закарпатье

2 мая в Берегово Закарпатской области появились листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности с применением угроз.

Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: Закарпатская областная прокуратура

Фото: Закарпатская областная прокуратура