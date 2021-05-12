Двоє жителів Дніпра, яких підозрюють у розклеюванні листівок із провокативними написами, 60 діб перебуватимуть під нічним домашнім арештом та носитимуть електронні браслети.
Таким є рішення Берегівського районного суду.
Підозрювані не матимуть права залишати місце свого проживання у визначений час та виїжджати за межі Дніпра.
Третьому фігуранту справи – жителю Києва – запобіжний захід ще не обрали.
Правоохоронці встановили, що чоловіки отримали пропозицію розповсюдити провокаційні листівки в місті Берегове Закарпатської області від невстановлених осіб.
За це їм пообіцяли грошову винагороду $200.
У ніч із 1 на 2 травня вони розклеїли матеріали на вхідних воротах і парканах житлових будівель.
Написи на листівках містили погрози угорській нацменшині, що проживає на Закарпатті, та були спрямовані на розпалювання національної ненависті в регіоні.
Листівки з погрозами на Закарпатті
2 травня в Береговому Закарпатської області з’явились листівки з погрозами українцям угорського походження.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності із застосуванням погроз.
Винним загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Джерело: Закарпатська обласна прокуратура