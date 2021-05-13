Владимир Зеленский 12 мая подписал законы, которыми устанавливается льготная ставка на растаможку так называемых евроблях.

Речь идет о законе №1402- ІХ, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения, которыми являются транспортные средства, а также №1403-ІХ – об изменениях в Таможенный кодекс Украины, которыми упрощается таможенное оформление ввозимых авто.

Теперь бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией, которым более 5 лет и ввезены до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке НДС и акцизного налога.

Базовая ставка — от нуля до €150. Она будет зависеть от возраста авто, объема и типа двигателя. Такие машины временно освобождаются от ввозной пошлины.

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На льготное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов, участникам АТО/ООС — 270 дней.

Льготная ставка не распространяется на транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам Евро-2 и выше, или же завезенные из РФ или временно оккупированной территории Украины.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования, а льготное растаможивание — через месяц со дня вступления в силу документа.

Упрощенная растаможка евроблях

15 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым временно упрощается механизм растаможивания автомобилей на еврономерах.

Подробно о льготном растаможивании евроблях — на Фактах ICTV.