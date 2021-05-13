Пільгове розмитнення євроблях: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський 12 травня підписав закони, якими встановлюється пільгова ставка на розмитнення так званих євроблях.

Йдеться про закон №1402-ІХ, яким вносяться зміни до Податкового кодексу щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби, а також №1403-ІХ – щодо змін до Митного кодексу України, якими спрощується митне оформлення ввезених авто.

Тепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, яким більше 5 років та ввезені до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою ПДВ та акцизного податку.