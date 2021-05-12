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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

РФ не выполняет обещания: Таран об отводе войск от границы с Украиной

РФ не выполняет обещания: Таран об отводе войск от границы с Украиной

Россия очень медленно отводит свои войска, а техника и вовсе остается на границе с Украиной.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран со ссылкой на последние данные разведки.

— Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от нашей границы. В частности, Россия очень медленно отводит войска. Они обещали до мая уже отвести войска, но это не отвечает действительности, — отметил Таран.

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Пока на границе остаются четырех тысяч военнослужащих.

Также Таран отметил, что РФ останется технику на границе с Украиной.

Предотвращение эскалации

Министр обороны Андрей Таран отметил, что Украина не будет идти путем тотальной милитаризации, так как это изнурительный процесс для экономики.

По его словам, оборонная стратегия предполагает модель организации комплексной обороны.

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