З середини травня пасажиропотік в Україні та виїзд громадян за кордон зросте на 30%.

Про це заявив очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час селекторної наради з питань посилення заходів безпеки через початок курортного сезону.

– Зараз здійснюється близько 250 авіарейсів на добу, прогнозується збільшення на 30%, – зазначив Сергій Дейнеко.

Водночас очікується виїзд українців на відпочинок переважно через пункти пропуску повітряного сполучення.

Відпочинок за кордоном

З приходом тепла низка країн послабила карантинні обмеження для туристів.

Для українців також відкрили свої кордони деякі держави. Однак у частині з них залишаються обов’язковими тести і самоізоляція.

Детальніше про відпочинок за кордоном для українців 2021 читайте на сайті Факти ICTV.