З середини травня пасажиропотік в Україні та виїзд громадян за кордон зросте на 30%.
Про це заявив очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час селекторної наради з питань посилення заходів безпеки через початок курортного сезону.
– Зараз здійснюється близько 250 авіарейсів на добу, прогнозується збільшення на 30%, – зазначив Сергій Дейнеко.
Водночас очікується виїзд українців на відпочинок переважно через пункти пропуску повітряного сполучення.
Відпочинок за кордоном
З приходом тепла низка країн послабила карантинні обмеження для туристів.
Для українців також відкрили свої кордони деякі держави. Однак у частині з них залишаються обов’язковими тести і самоізоляція.
Детальніше про відпочинок за кордоном для українців 2021 читайте на сайті Факти ICTV.