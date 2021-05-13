По состоянию на 13 мая 2021 года во всех областях Украины установлено желтый уровень эпидемической опасности. Ни одна область не попала в красную и оранжевую зоны.

В то же время в зеленую зону тоже не попал ни один из регионов.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.