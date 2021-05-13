Пчелы, о гибели которых во время транспортировки Укрпочтой стало известно 12 мая, начали оживать.

– Важное сообщение: мертвые пчелы гудят! Вашими и нашими усилиями (молитвами) воскресли, и это не шутка, – поделился новостью в Facebook генеральный директор АО Укрпочта Игорь Смелянский.

Так, в 118 ящиках из 300, которые сегодня прибыли в Иршавское отделения Укрпочты, находятся живые насекомые.

– Пчелы, которые еще вчера казались мертвыми, предположительно, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность, – сообщают в АО Укрпочта.

Состояние угнетения у пчел могла вызвать нехватка свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму, объясняют в Союзе пасечников Украины.

– Из-за того, что большое количество пчел активно движется внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется, – отмечают эксперты.

Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и из-за чрезмерной влажности, которую не могут выделить из своего организма. Это может привести к запариванию, если в рамке вместо меда – свежий нектар.

Сейчас коробки с пчелами возвращаются отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых для отправки. Часть “реанимированных” пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам.

Укрпочта сейчас – единственный почтовый оператор, который осуществляет доставку пчел в пределах Украины.

Однако на предприятии отмечают, что пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить насекомых.

– Обращаем внимание, что Укрпочта не специализируется на доставке пчел. Соответственно, ящики с пчелами перевозятся в тех же машинах, в которых и остальные отправления, – отмечают в Укрпочте.

Информацию о гибели миллионов пчел во время транспортировки Укрпочтой в сети начали распространять 12 мая.

В США выпустят комаров, которые не кусаются

Вскоре на американских островах Флорида-Кис выпустят генетически модифицированные личинки комаров, не кусают животных и людей.

Они будут спариваться с самками насекомых местных видов.

Есперимент ввели в рамках программы по сдерживанию распространения таких болезней, как лихорадка Денге, вирус Зика и желтая лихорадка.

Подробнее о том, когда в США выпустят комаров, которые не кусаются, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Укрпочта, Игорь Смелянский

Фото: Виталий Глагола