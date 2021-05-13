Бджоли, про загибель яких під час транспортування Укрпоштою стало відомо 12 травня, почали оживати.
– Важливе повідомлення: мертві бджоли гудуть! Вашими й нашими зусиллями (молитвами) воскресли, й це не жарт, – поділився новиною у Facebook генеральний директор АТ Укрпошта Ігор Смілянський.
Так, у 118 ящиках із 300, які сьогодні прибули до Іршавського відділення Укрпошти, знаходяться живі комахи.
– Бджоли, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність, – повідомляють в АТ Укрпошта.
Стан пригнічення у бджіл могла спричинити нестача свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму, пояснюють у Спілці пасічників України.
– Через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється, – зазначають експерти.
Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності й через надмірну вологість, яку не можуть виділити із свого організму. Це може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду – свіжий нектар.
Наразі коробки з бджолами повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину “реанімованих” бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.
Укрпошта наразі – єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України.
Однак на підприємстві наголошують, що бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування й доставки придатні для того, щоб перевозити комах.
– Звертаємо увагу, що Укрпошта не спеціалізується на доставці бджіл. Відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень, – зауважують в Укрпошті.
Інформацію про загибель мільйонів бджіл під час транспортування Укрпоштою у мережі почали поширювати 12 травня.
У США випустять комарів, які не кусаються
Незабаром на американських островах Флорида-Кіс випустять генетично модифіковані личинки комарів, які не кусають тварин та людей.
Вони спаровуватимуться із самками комах місцевих видів.
Есперимент запровадили в межах програми зі стримування поширення таких хвороб, як лихоманка Денге, вірус Зіка й жовта лихоманка.
Детальніше про те, коли в США випустять комарів, які не кусаються, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Укрпошта, Ігор Смілянський
Фото: Віталій Глагола