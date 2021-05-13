Бджоли, про загибель яких під час транспортування Укрпоштою стало відомо 12 травня, почали оживати.

– Важливе повідомлення: мертві бджоли гудуть! Вашими й нашими зусиллями (молитвами) воскресли, й це не жарт, – поділився новиною у Facebook генеральний директор АТ Укрпошта Ігор Смілянський.

Так, у 118 ящиках із 300, які сьогодні прибули до Іршавського відділення Укрпошти, знаходяться живі комахи.

– Бджоли, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність, – повідомляють в АТ Укрпошта.

Стан пригнічення у бджіл могла спричинити нестача свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму, пояснюють у Спілці пасічників України.

– Через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється, – зазначають експерти.

Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності й через надмірну вологість, яку не можуть виділити із свого організму. Це може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду – свіжий нектар.

Наразі коробки з бджолами повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину “реанімованих” бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.

Укрпошта наразі – єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України.

Однак на підприємстві наголошують, що бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування й доставки придатні для того, щоб перевозити комах.

– Звертаємо увагу, що Укрпошта не спеціалізується на доставці бджіл. Відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень, – зауважують в Укрпошті.

Інформацію про загибель мільйонів бджіл під час транспортування Укрпоштою у мережі почали поширювати 12 травня.

У США випустять комарів, які не кусаються

Незабаром на американських островах Флорида-Кіс випустять генетично модифіковані личинки комарів, які не кусають тварин та людей.

Вони спаровуватимуться із самками комах місцевих видів.

Есперимент запровадили в межах програми зі стримування поширення таких хвороб, як лихоманка Денге, вірус Зіка й жовта лихоманка.

Детальніше про те, коли в США випустять комарів, які не кусаються, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрпошта, Ігор Смілянський

Фото: Віталій Глагола