Россия привязывает освобождение пленных к политическим уступкам, поэтому не стоит надеяться на взаимный обмен в ближайшее время.

Такое мнение высказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире Украина 24.

– Пока я не вижу перспектив (обмена пленными, – Ред.), потому что пока Российская Федерация проводит ту же политику – привязывает обмен пленными к политическим уступкам, – сказал он.

9 мая представители Украины в Трехсторонней контактной группе получили от боевиков так называемых ДНР и ЛНР списки для обмена пленными.

В ТГК заявили, что данные о том, скольких украинцев удастся освободить из плена боевиков, пока отсутствуют, но это очень существенный шаг, который дает повод надеяться, что обмен состоится.