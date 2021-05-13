Росія прив’язує звільнення полонених до політичних поступок, тому не варто сподіватися на взаємний обмін найближчим часом.

Таку думку висловив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі Україна 24.

– Поки я не бачу перспектив (обміну полоненими, – Ред.), тому що поки Російська Федерація проводить ту ж політику – прив’язує обмін полоненими до політичних поступок, – сказав він.

9 травня представники України у Тристоронньої контактній групі отримали від бойовиків так званих ДНР і ЛНР списки для обміну полоненими.

В ТГК заявили, що дані про те, скількох українців вдасться звільнити з полону бойовиків, поки відсутні, але це дуже суттєвий крок, який дає привід сподіватися, що обмін відбудеться.