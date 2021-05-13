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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Обмін полоненими – під питанням: в ТКГ пояснили чому

Олексій Арестович

Росія прив’язує звільнення полонених до політичних поступок, тому не варто сподіватися на взаємний обмін найближчим часом.

Таку думку висловив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі Україна 24.

– Поки я не бачу перспектив (обміну полоненими, – Ред.), тому що поки Російська Федерація проводить ту ж політику – прив’язує обмін полоненими до політичних поступок, – сказав він.

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9 травня представники України у Тристоронньої контактній групі отримали від бойовиків так званих ДНР і ЛНР списки для обміну полоненими.

В ТГК заявили, що дані про те, скількох українців вдасться звільнити з полону бойовиків, поки відсутні, але це дуже суттєвий крок, який дає привід сподіватися, що обмін відбудеться.

Джерело: Україна 24

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