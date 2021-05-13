Первые казино получили лицензии: кто и как будет контролировать игроков

Закон об игорном бизнесе вступил в силу прошлым летом, и уже сейчас лицензии на азартные игры успели получили 19 компаний. Для страны это — почти плюс 655 млн гривен.

Впрочем, большие деньги для госбюджета могут означать большие проблемы для людей, страдающих от игромании.

Руководитель Международной антинаркотической ассоциации в Киеве Алексей Линник говорит, что с легализацией гейминг-индустрии, а значит с ее законным развитием в стране, попасть в зависимость теперь еще легче.

— Игроманами может стать еще большее количество населения. Поскольку это будет доступно, открыто, разумеется — разрешенная реклама, красивые большие вывески, музыка и все такое. А следовательно — все привлекающие факторы, — отмечает Алексей Линник.

Линник добавляет, что уже сейчас игроманом может стать каждый. Все из-за низкого уровня жизни.

Именно поэтому закон предусматривал создание так называемого реестра игроманов. Вот только легальные казино должны начать работу со дня на день, а реестр так и не появился.

По словам директора одного из столичных казино Тараса Мирошниченко, список зависимых им только пообещали.

— Его не мы создаем, а Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. То есть на сегодняшний день отсутствуют критерии, каким образом определять людей, которые имеют соответствующую зависимость, — говорит Тарас Мирошниченко.

Во вновь созданной Комиссии рассказывают — это таки их обязанность. Впрочем, по словам главы ведомства Ивана Рудого, на реестр банально не хватило времени.

— Мы делаем все для того, чтобы это все было сделано одновременно. Опять же, не все зависит от Комиссии. К сожалению. Потому что есть согласование определенных нормативных документов.

Зато в Международной антинаркотической ассоциации объясняют, что сейчас реестр невозможен в принципе.

— Вы нашли хоть одного игромана, который реально считается игроманом в Украине? О каком реестре идет речь, если у нас в стране официально нет ни одного зависимого? Он должен прийти в государственное учреждение и его должны зафиксировать, поставить на учет, — настаивают в ассоциации.

В Комиссии об отсутствии учета зависимых знают. И сейчас формировать список тех, кому игра запрещена, планируют по заявлениям от самих игроманов и их ближайших родственников, говорит Иван Рудый.

— Например, если муж очень часто играет — жена может написать заявление в Комиссию и ограничить ему посещение таких заведений на полугодовой срок, — уверяет Иван Рудый.

В казино, тем временем, обещают собственный контроль.

Служба безопасности будет выдавать своим игрокам клиентские карты. И прежде чем ее получить, человека будут проверять по всем открытым госреестрам, чтобы не допустить, к примеру, тех, кому игра запрещена из-за судебного решения.

Директор столичного казино убеждает — теперь это развлечение будет лишь для тех, кто может себе это позволить.

Это не должны быть какие-то последние деньги, человек приходит в казино и понимает, что это просто развлечение, что он тратит эти деньги в свое удовольствие.

Отсеять так называемых кредитных зависимых должно также и расположение легальных казино — это будут исключительно отели.

5 звезд на 150 номеров в Киеве, 4 звезды с сотней номеров — в регионах.

Залы игровых автоматов — в трехзвездочных гостиницах. А в городах с населением менее 10 тыс. — никаких игорных заведений.

Впрочем, несмотря на легализацию игры, в стране до сих пор процветают подпольные казино. Эксперты говорят, что они не исчезнут до тех пор, пока украинцы сами этого не захотят.

Видео- и фото-доказательства нелегальных заведений просят отдавать не только в полицию, но и направлять напрямую в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

И, прежде чем вступать в игру, проверять, имеет ли заведение лицензию. Потому что в законные казино, чтобы ее не потерять, пускать несовершеннолетних, пьяных или с кредитами — вряд ли рискнут.