Перші казино отримали ліцензії: хто і як контролюватиме гравців

Закон про гральний бізнес набув чинності минулого літа, і вже зараз ліцензії на азартні ігри встигли отримали 19 компаній. Для країни – це майже плюс 655 млн гривень.

Утім, великі гроші для держбюджету можуть означати великі проблеми для людей, що страждають від ігроманії.

Керівник Міжнародної антинаркотичної асоціації у Києві Олексій Линник каже, що з легалізацією геймінг-індустрії, а отже з її законним розвитком у країні, потрапити в залежність тепер ще легше.

– Ігроманами може стати ще більша кількість населення. Оскільки це буде доступно, відкрито, зрозуміло – дозволена реклама, красиві великі вивіски, музика і таке інше. А отже – всі заманливі фактори, – зазначає Олексій Линник.

Линник додає, що вже зараз ігроманом може стати будь-хто. Усе через низький рівень життя.

Саме тому закон передбачав створення так званого реєстру ігроманів. От тільки легальні казино мають розпочати роботу з дня на день, а реєстр так і не з’явився.

За словами директора одного зі столичних казино Тараса Мірошниченка, список залежних їм лише пообіцяли.

– Його не ми створюємо, а Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Тобто на сьогодні відсутні критерії, яким чином визначати людей, котрі мають відповідну залежність, – каже Тарас Мірошниченко.

У новоствореній Комісії розповідають – це таки їхній обов’язок. Утім, за словами голови відомства Івана Рудого, на реєстр банально не вистачило часу.

– Ми робимо все для того, щоб це все було зроблене одночасно. Знову ж таки, не все залежить від Комісії. На жаль. Тому що є погодження певних нормативних документів.

Натомість у Міжнародній антинаркотичній асоціації пояснюють, що наразі реєстр неможливий у принципі.

– Ви знайшли хоч одного ігромана, який реально вважається ігроманом в Україні? Про який реєстр ідеться, якщо у нас в країні офіційно нема жодного залежного? Він має прийти в державний заклад і його мають зафіксувати, поставити на облік, – наполягають в асоціації.

В Комісії про відсутність обліку залежних знають. І наразі формувати список тих, кому гра заборонена, планують за заявами від самих ігроманів і їхніх найближчих родичів, каже Іван Рудий.

– Наприклад, якщо чоловік дуже часто грає – дружина може написати заяву до Комісії і обмежити йому відвідування таких закладів на піврічний термін, – запевняє Іван Рудий.

В казино, тим часом, обіцяють власний контроль.

Служба безпеки видаватиме своїм гравцям клієнтські картки. І перш ніж її отримати, людину перевірятимуть за всіма відкритими держреєстрами, щоб не допустити зокрема тих, кому гра заборонена через судове рішення.

Директор столичного казино переконує – тепер ця розвага буде лише для тих, хто може собі це дозволити.

Це не мають бути якісь останні гроші, людина приходить в казино і розуміє, що це просто розвага, що вона витрачає ці гроші в своє задоволення.

Відсіяти так званих кредитних залежних повинне також і розташування легальних казино – це будуть виключно готелі.

5 зірок на 150 номерів у Києві, 4 зірки із сотнею номерів – у регіонах.

Зали гральних автоматів – у тризіркових готелях. А у містах з населенням менш як 10 тис. – жодних гральних закладів.

Утім, попри легалізацію гри, в країні досі процвітають підпільні казино. Експерти кажуть, що вони не зникнуть доти, доки українці самі цього не захочуть.

Відео- і фото-докази нелегальних закладів просять віддавати не лише до поліції, а й надсилати напряму в Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

І, перш ніж розпочинати гру, перевіряти, чи має заклад ліцензію. Бо в законні казино, щоб її не втратити, пускати неповнолітніх, п’яних чи з кредитами – навряд чи ризикнуть.