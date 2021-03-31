Организация азартных игр в Украине: правительство утвердило лицензионные условия

Кабмин 31 марта принял постановление, которым утвердил лицензионные условия в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.

В частности, установлен перечень документов, которые подаются к заявлению о получении лицензии, а также требования, обязательные для исполнения для проведения такой деятельности.

К таким документам относятся копии учредительных документов заявителя, а информация о том, что деятельность заявителя не запрещена в Украине, а руководители имеют безупречную репутацию и т. п.

– Прозрачный и урегулированный порядок получения лицензии по предоставлению услуг в организации и проведению азартных игр откроет для ІТ-сферы возможность легального сотрудничества и предоставит доступ всем желающим к честному ведению бизнеса в сфере азартных игр, – отметил министр Кабмина Олег Немчинов.

Читайте Что ждет игорный бизнес в 2021 году

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 2 марта выдала первую лицензию на букмекерскую деятельность в Украине.

Она касается международного холдинга Parimatch, которая сейчас готова работать на законных основаниях.

Лицензия на беттинг (ставки на спорт) стоит в 4,8 раза дороже, чем на онлайн-казино, и является самой дорогой в Европе.