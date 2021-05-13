Збройні сили України (ЗСУ) прийняли на озброєння безпілотний розвідувальний літальний апарат Лелека 100. Постачання може розпочатися уже цього року.

Крім того, в Україні буде здійснюватися серійне виробництво комплексу на основі деталей вітчизняних виробників.

Як наголосив міністр оборони України Андрій Таран, це надійний комплекс, який уже був в експлуатації українського війська у 2016 році, а також застосовувався у районі проведення ООС.

– Лелека — це очі та вуха на полі бою для вирішення завдань з аеророзвідки, картографування місцевості. Він може патрулювати, передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу.

Комплекс Лелека 100 стійкий до погіршення погодних умов, він може працювати у разі блокування систем супутникової навігації або застосування ворогом радіозавад. Характеристики БПЛА забезпечують протидію перехопленню засобами радіоелектронної боротьби.

Реформування ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак представив план реформування української армії. ЗСУ будуть розвивати за п’ятьма головними стратегічними напрямами.

Серед них – запровадження об’єднаного керівництва, забезпечення резервними військовими, залучення новітньої техніки тощо.