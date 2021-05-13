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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В Украине открыли центр по борьбе с киберопасностями UA30

центр кібербезпеки

В Украине открыли киберцентр UA30, цель которого — улучшить безопасность в интернет-пространстве страны. Это — современный центр реагирования на киберинциденты, получения навыков и знаний в сфере киберзащиты.

Киберцентр работает уже несколько лет. Однако новейшее оборудование приобрели около полугода назад.

В его состав входит обновленная тренинговая площадка с уникальной технологией отработки реальных сценариев кибератак в учебной среде. Здесь работают две команды: красная — атакует, синяя — защищается.

Они отрабатывают проведение атаки, а также реагирование на нее.

Как сообщил журналист Фактов ICTV, пока в центре работает 17 человек. За свою работу они получают 25 тыс. грн.

В центре рассказали, что 90% угроз приходит из территории России. Это так называемые фишинговые письма, которые часто похожи на обычные письма от частных компаний, но с вредными ссылками.

  • кіберцентр
  • Кіберцентр
  • Кіберцентр
  • кіберцентр
  • Кіберцентр
  • Кіберцентр
В Украине открыли центр по борьбе с киберопасностями UA30 / 3 фотографии
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Подробнее о развитии в Украине сферы по противостоянию киберопасностям читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

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