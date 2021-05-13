В Україні відкрили кіберцентр UA30, мета якого – поліпшити безпекову ситуацію в інтернет-просторі країни. Це – сучасний центр реагування на кіберінциденти, здобуття навичок та знань у сфері кіберзахисту.

Кіберцентр працює уже кілька років. Однак новітнє обладнання придбали близько півроку тому.

До його складу входить оновлений тренінговий майданчик з унікальною технологією відпрацювання реальних сценаріїв кібератак у навчальному середовищі. У ньому працює дві команди: червона – атакує, синя – захищається.

Вони відпрацьовують проведення атаки, а також реагування на неї.

Як повідомив журналіст Фактів ICTV, поки у центрі працює 17 людей. За свою роботу вони отримують 25 тис. грн.

У центрі розповіли, що 90% загроз приходить з території Росії. Це так звані фішингові листи, які часто схожі на звичайні листи від приватних компаній, але зі шкідливими посиланнями.











В Україні відкрили центр для боротьби з кібернебезпеками UA30 / 3 фотографии

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Створення закладу в Україні

В Україні створять навчальний заклад для підготовки фахівців з кібербезпеки.

Про це під час огляду кіберцентру UA30 повідомив президент Володимир Зеленський.

Детальніше про розвиток в Україні сфери з протистояння кібернебезпекам читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.