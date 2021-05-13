В Украине будет создано учебное заведение для подготовки специалистов по кибербезопасности.
Об этом во время осмотра киберцентра UA30 в рамках форума Украина 30 сообщил президент Владимир Зеленский.
— У нас большие планы по подготовке таких специалистов. Кроме центра, создаем университет, скоро его будем презентовать, — отметил Владимир Зеленский.
По его словам, необходимо создать надлежащие условия, чтобы готовить таких специалистов в стране.
— Украина должна готовить таких специалистов с 15 и 16 лет, чтобы они никуда не уезжали. Предлагать им реальную работу, а они предложат нам безопасную жизнь, — добавил глава страны.
Форум Украина 30
В мае в Киеве возобновили еженедельный форум Украина 30, паузу в проведении мероприятия сделали из-за ухудшения эпидситуации в столице в апреле.
В феврале и марте в рамках форума обсуждали, как противостоять пандемии коронавируса, тарифы, малый и средний бизнес, развитие культуры и инфраструктуры. Теперь речь идет о сфере безопасности страны.
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Источник: Всеукраинский Форум Украина 30