Мощности не пользуются спросом на рынке: транзит газа через Украину снизился на 9%

За первые четыре месяца 2021 года транзит газа через украинскую ГТС снизился на 9% относительно того же периода предыдущего года.

Как сообщили в пресс-службе госкомпании Оператор ГТС Украины, с января по апрель через украинский трубопровод прокачали 14,1 млрд куб. м газа, тогда как годом ранее этот показатель составил 15,5 куб. м.

В западном направлении общий транзит голубого топлива составил 12,5 млрд куб. м газа.

Словакия – 8,4 млрд куб. м;

Венгрия – 2,9 млрд куб. м;

Польша – 1,2 млрд куб. м.

В южном направлении через ГТС Украины было прокачано 1,7 млрд куб. м: 1,3 млрд – в Молдову и еще 400 млн в Румынию.

Как рассказал коммерческий директор госкомпании Евгений Тодоров, на аукцион были выставлены дополнительные мощности.

Однако по состоянию на май месяц участники рынка, в частности РФ, не заинтересовались украинским предложением.

— С учетом сезонного спроса на газ в Евросоюзе и ограниченные объемы поставок на газовых хабах фиксируется рост цены на газ. С начала года она увеличилась на 36% и достигла отметки в 279 евро за тысячу кубических метров при условии поставок на следующий день, — подчеркнул Тодоров.

Новый арбитражный иск Нафтогаза против РФ

В апреле новоназначенный глава НАК Нафтогаз-Украины Юрий Витренко заявил о возможности нового иска в арбитражный суд против России.

По его словам, украинская компания намерена добиться переноса точки продажи голубого топлива с западной границы страны на восточную.

Ранее Газпром ссылался на невозможность такого переноса из-за якобы несоответствия транзитного договора с Украиной нормативным нормам ЕС, однако после подписания нового контракта этот аргумент российской стороны утратил свою актуальность.

Источник: пресс-служба компании Оператор ГТС Украины

Фото: пресс-служба компании Оператор ГТС Украины