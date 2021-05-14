Мощности не пользуются спросом на рынке: транзит газа через Украину снизился на 9%

За первые четыре месяца 2021 года транзит газа через украинскую ГТС снизился на 9% относительно того же периода предыдущего года.
Как сообщили в пресс-службе госкомпании Оператор ГТС Украины, с января по апрель через украинский трубопровод прокачали 14,1 млрд куб. м газа, тогда как годом ранее этот показатель составил 15,5 куб. м.
В западном направлении общий транзит голубого топлива составил 12,5 млрд куб. м газа.
- Словакия – 8,4 млрд куб. м;
- Венгрия – 2,9 млрд куб. м;
- Польша – 1,2 млрд куб. м.
В южном направлении через ГТС Украины было прокачано 1,7 млрд куб. м: 1,3 млрд – в Молдову и еще 400 млн в Румынию.
Как рассказал коммерческий директор госкомпании Евгений Тодоров, на аукцион были выставлены дополнительные мощности.
Однако по состоянию на май месяц участники рынка, в частности РФ, не заинтересовались украинским предложением.
— С учетом сезонного спроса на газ в Евросоюзе и ограниченные объемы поставок на газовых хабах фиксируется рост цены на газ. С начала года она увеличилась на 36% и достигла отметки в 279 евро за тысячу кубических метров при условии поставок на следующий день, — подчеркнул Тодоров.
Новый арбитражный иск Нафтогаза против РФ
В апреле новоназначенный глава НАК Нафтогаз-Украины Юрий Витренко заявил о возможности нового иска в арбитражный суд против России.
По его словам, украинская компания намерена добиться переноса точки продажи голубого топлива с западной границы страны на восточную.
Ранее Газпром ссылался на невозможность такого переноса из-за якобы несоответствия транзитного договора с Украиной нормативным нормам ЕС, однако после подписания нового контракта этот аргумент российской стороны утратил свою актуальность.
Источник: пресс-служба компании Оператор ГТС Украины