Потужності не мають попиту на ринку: транзит газу через Україну знизився на 9%

Протягом перших чотирьох місяців 2021 року транзит газу через українську ГТС знизився на 9% відносно того ж періоду минулого року.

Як повідомили в прес-службі держкомпанії Оператор ГТС України, з січня по квітень через український трубопровід було прокачано 14,1 млрд куб. м газу, тоді як роком раніше цей показник складав 15,5 куб. м.

У західному напрямку загальний транзит блакитного палива склав 12,5 млрд куб. м газу.

Словаччина – 8,4 млрд куб. м;

Угорщина – 2,9 млрд куб. м;

Польща – 1,2 млрд куб. м.

У південному напрямку через ГТС України було прокачано 1,7 млрд куб. м: 1,3 млрд – в Молдову і ще 400 млн до Румунії.

Як розповів комерційний директор держкомпанії Євген Тодоров, на аукціон виставили додаткові потужності.

Однак станом на травень місяць учасники ринку, зокрема РФ, не зацікавилися українською пропозицією.

– З урахуванням сезонного попиту на газ в Євросоюзі та обмежених обсягів поставок на газових хабах фіксується зростання ціни на газ. З початку року вартість збільшилася на 36% і досягла позначки в 279 євро за тисячу кубічних метрів за умови поставок на наступний день, – підкреслив Тодоров.

Новий арбітражний позов Нафтогазу проти РФ

У квітні новопризначений глава НАК Нафтогаз-України Юрій Вітренко заявив про можливість нового позову в арбітражний суд проти Росії.

За його словами, українська компанія має намір домогтися перенесення точки продажу блакитного палива з західного кордону країни на східний.

Раніше Газпром посилався на неможливість такого перенесення через нібито невідповідність транзитного договору з Україною нормативним нормам ЄС, однак після підписання нового контракту цей аргумент російської сторони втратив свою актуальність.

Джерело: пресс-служба компании Оператор ГТС Украины

Фото: пресс-служба компании Оператор ГТС Украины