Україна планує долучитися до американських навчань Cyber Flag з кібербезпеки

Питання кібербезпеки – дуже важливе для України з огляду на російську агресію, тому вона веде дуже активний кібердіалог зі Сполученими Штатами, які мають великий досвід, заявила посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, з початку російської агресії у 2014 році Україна зазнає різноманітних кібератак як на критично важливу інфраструктуру, так і на банки, на фінансову систему.

Маркарова повідомила, що у взаємодії з американськими колегами зупинили понад 350 таких кібератак.

– Ми хочемо підняти це питання на наступний рівень. Тобто, крім активної двосторонньої співпраці зі США, ми також заявили про своє бажання приєднатися до навчань Cyber Flag, що дозволить нам розширити тренування та навчання фахівців, – розповіла посол.

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Міністерство оборони США з 2011 року проводить навчання Cyber Flag для фахівців з метою підвищення готовності до реагування на кібератаки.

Центр боротьби з кібернебезпеками UA30

13 травня в Україні відкрили сучасний центр реагування на кіберінциденти UA30.

Кіберцентр працює уже кілька років, проте новітнє обладнання придбали близько півроку тому.

До його складу входить оновлений тренінговий майданчик з унікальною технологією відпрацювання реальних сценаріїв кібератак у навчальному середовищі.