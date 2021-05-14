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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Уроженец Черниговской области: что известно о погибшем на Донбассе бойце

Уроженец Черниговской области: что известно о погибшем на Донбассе бойце

58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского сообщила имя военного, который 13 мая погиб в зоне ООС.

Им оказался сержант Павел Колесник 1982-о года рождения, который был старшим водителем мотопехотной роты. Мужчина был родом из села Новое Черниговской области, а в бригаде служил с осени 2019 года.

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13 мая Павел Колесник получил несовместимое с жизнью пулевое ранение в результате обстрела боевиков.

Собратья военного и командование бригады выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Сутки на Донбассе

13 мая на Донбассе российские наемники нарушали режим тишины 19 раз.

Неподалеку населенных пунктов Лебединский, Гнутово и Павлополь незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов, а у Новозвановки также из гранатометов и пулеметов.

По позициям украинских военных стреляли из танков и стрелкового оружия, а ВСУ открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков.

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