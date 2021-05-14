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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Уродженець Чернігівської області: що відомо про загиблого на Донбасі бійця

Уродженець Чернігівської області: що відомо про загиблого на Донбасі бійця

58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського повідомила ім’я військового, який 13 травня загинув у зоні ООС.

Ним виявився сержант Павло Колесник 1982-го року народження, який був старшим водієм мотопіхотної роти. Чоловік був родом із села Нове Чернігівської області, а в бригаді служив з осені 2019 року.

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13 травня Павло Колесник отримав несумісне з життям кульове поранення внаслідок обстрілу бойовиків.

Побратими військового та командування бригади висловили співчуття родині та близьким загиблого.

Доба на Донбасі

13 травня на Донбасі російські найманці порушували режим тиші 19 разів.

Неподалік населених пунктів Лебединське, Гнутове та Павлополь незаконні збройні формування відкривали вогонь з мінометів, а біля Новозванівки також з гранатометів та кулеметів.

По позиціях українських військових стріляли з танків та стрілецької зброї, а ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

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