Станом на ранок 14 травня на Донбасі окупанти 19 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу загинув українських захисник.

Так, військовослужбовець отримав смертельне кульове поранення.

Неподалік Лебединського, Гнутового та Павлополя незаконні збройні формування РФ здійснили обстріл із мінометів.

Поблизу Новозванівки бойовики відкривали вогонь із мінометів, кулеметів та гранатометів.

Біля Верхньоторецького найманці Росії тричі вели обстріл із кулеметів та гранометів, а неподалік Новоселівки – один раз відкривали вогонь.

У напрямку Пісків противник шістів разів стріляв по позиціях ЗСУ, зокрема зі стрілецької зброї та танків.

Також російські бойовики відкривали вогонь поблизу Новотроїцького, Південного, Водяного та Луганського.

Водночас на обстріли окупантів українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Донбасі суттєво зменшилися прицільні снайперські обстріли.

Однак, він зауважив, що провокаційні обстріли на сході України тривають.

Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте на Фактах ICTV.

Фото: штаб ООС