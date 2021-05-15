Украина надеется на пересмотр Евросоюзом политики сотрудничества — Стефанишина

Украина надеется на пересмотр Европейским Союзом в 2022 году политики соседства относительно стран Восточной Европы.

Как считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Брюсселю необходимо выработать новый формат сотрудничества со странами, стремящимися к членству в ЕС: Украиной, Молдовой и Грузией.

— Я знаю, что вj многих европейских столицах готовы приобщиться к этой работе. Такой шаг позволит выйти на принятие конкретных политических решений к 2027 году, когда председательствовать в Евросоюзе будет Литва, — заявила Стефанишина.

Она также отметила, что официальный Киев позитивно оценивает текущую динамику развития отношений с ЕС.

При этом она добавила, что некоторые страны Евросоюза не хотят увеличения числа членов, входящих в политический блок.

Перспективы вступления Украины в ЕС

Ранее глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина станет членом Евросоюза уже в среднесрочной перспективе.

По словам дипломата, Киеву необходимо продолжать реформы в стране, в особенности это касается изменений судебной системы.

Маасикас подчеркнул, что для повышения уровня жизни, Украине необходимо ускорить процесс реформирования государства, поскольку Киев уже потерял десятки лет с момента обретения Независимости.