Украина не ожидает, что западные партнеры направят войска для защиты украинских территорий. В этом заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Это наша земля и наши люди, поэтому будем бороться за них и защищать их. Мы не рассчитываем на прибытие иностранных войск для помощи нам. Но ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну, – отметил Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИДа, Украина абсолютно не рассчитываете на то, что НАТО начнет войну с Россией.

– Украина пока – не член НАТО. Однако наши партнеры могут помочь нам защититься, и я уверен, что все так и будет, – выразил убеждение министр.

Поддержка Запада в вопросах войны

В мае Лондонский королевский колледж и Ливерморская национальная лаборатория обнародовали результаты исследования относительно возможных сценариев из-за обострения ситуации на востоке Украины.

Эксперты считают, что, если Киев прибегнет к военным действиям, провоцирующим Россию, Запад вряд ли защитит Украину.

Подробнее ознакомиться с исследованием о поддержке Запада в вопросах войны читайте в материале Фактов ICTV.