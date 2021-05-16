Україна не очікує, що західні партнери спрямують війська для захисту українських територій. У цьому запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Це наша земля й наші люди, тому боротимемося за них і захищатимемо їх. Ми не розраховуємо на прибуття іноземних військ для допомоги нам. Але очікуємо від наших партнерів забезпечення України тією підтримкою, яку вони можуть запропонувати, щоб допомогти нам вистояти в цьому конфлікті за нашу країну, – зазначив Дмитро Кулеба.

За словами очільника МЗС, Україна абсолютно не розраховуєте на те, що НАТО почне війну з Росією.

– Україна поки – не член НАТО. Однак наші партнери можуть допомогти нам захиститися, і я впевнений, що все так і буде, – висловив переконання міністр.

Підтримка Заходу в питаннях війни

У травні Лондонський королівський коледж та Ліверморська національна лабораторія оприлюднили результати дослідження щодо можливих сценаріїв через загострення ситуації на сході України.

Експерти вважають, що, якщо Київ вдасться до військових дій, що провокують Росію, Захід навряд чи захистить Україну.

Детальніше ознайомитись із дослідженням щодо підтримки Заходу в питаннях війни читайте в матеріалі Фактів ICTV.