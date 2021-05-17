Украина, Грузия и Молдова основали Ассоциированное Трио. Об этом во время брифинга совместно с руководителями Министерств иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чокойем 17 мая сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Это будет усиленное сотрудничество трех наших стран по вопросам европейской интеграции. Это новая инициатива и она очень своевременная, и это решение очень своевременно.

Как подчеркнул глава МИД Украины, подписание документа поможет участникам достичь вступления в Европейский Союз.

Меморандум между странами предусматривает такие шаги:

консультации по европейской интеграции между МИД стран;

участие в диалоге с европейскими институтами;

координация общей позиции в рамках западного партнерства.

Страны будут организовывать сотрудничество секторально и постепенно направляться во внутренний рынок ЕС.

— Наши приоритеты включают также расширение диалога с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зеленой экономике, транспортном секторе и достижении максимальной интеграции на европейский рынок, — подчеркнул глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Литва поддержала вступление Украины в ЕС

В апреле сейм Литвы сообщил, что приветствует вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс. Соответствующее объявление появилось на странице МИД Украины в Twitter.