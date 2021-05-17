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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Для вступу в ЄС: Україна, Грузія та Молдова заснували Асоційоване Тріо

Кулеба

Україна, Грузія та Молдова заснували Асоційоване Тріо. Про це під час брифінгу спільно з очільниками Міністерств закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані та Молдови Ауреліу Чокоєм 17 травня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Це буде посилена співпраця трьох наших країн щодо питань європейської інтеграції. Це нова ініціатива і вона дуже вчасна, і це рішення дуже вчасне.

Як підкреслив очільник МЗС України, підписання документу допоможе учасникам досягти вступу до Європейського Союзу.

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Меморандум між країнами передбачає такі заходи:

  • консультації щодо європейської інтеграції між МЗС країн;
  • участь у діалозі з європейськими інституціями;
  • координування спільної позиції у рамках західного партнерства.

Країни організовуватимуть співпрацю секторально та поступово прямуватимуть до внутрішнього ринку ЄС.

– Наші пріоритети включають також розширення діалогу  з Європейською комісією про співпрацю у цифровій трансформації, зеленій економіці, транспортному секторі та досягнення максимальної інтеграції на європейський ринок, – підкреслив очільник МЗС Грузії Давід Залкаліані.

Литва підтримала вступ України до ЄС

У квітні сейм Литви повідомив, що вітає вступ України до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу. Відповідне оголошення з’явилося на сторінці МЗС України у Twitter.

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