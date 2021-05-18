Программа действий правительства на сегодня не актуальна – Разумков

Правительство Украины не имеет необходимости в утвержденном парламентом плане действий.
По мнению главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на сегодняшний день ситуация меняется слишком стремительно.
Как утверждает спикер ВР, в таких условиях невозможно предусмотреть все задачи, которые Кабмин должен выполнить в течение года.
— Правительство пришло перед началом пандемии коронавируса. Принимать программу для галочки – это точно не эффективная работа. Год назад в программе работы правительства точно не содержался пункт о вакцинации, но это не значит, что ее не нужно проводить, — подчеркнул Разумков.
По его словам, каждое министерство обязано самостоятельно определить параметры своей эффективности, а затем еженедельно отчитываться об их выполнении во время Часа вопросов к правительству в ВР.
Отчет Дениса Шмыгаля о ситуации с коронавирусом
21 мая депутаты Верховной Рады заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Во время Часа вопросов к правительству глава Кабмина доложит, как выполняется постановление ВР о борьбе с коронавирусом, вакцинации и обеспечении медучреждений необходимыми средствами.
Как отметил Дмитрий Разумков, чтобы оценить работу главы Минздрава, необходимо ознакомиться с отчетом о его деятельности.