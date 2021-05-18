Програма дій уряду на сьогодні не актуальна – Разумков

Уряд України не має необхідності в затвердженому парламентом плані дій.
На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, на сьогоднішній день ситуація змінюється надто стрімко.
Як стверджує спікер ВР, в таких умовах неможливо передбачити всі завдання, які Кабмін повинен буде виконати протягом року.
– Уряд прийшов перед початком пандемії коронавірусу. Приймати програму для галочки – це точно не ефективна робота. Рік тому в програмі роботи уряду точно не містився пункт щодо вакцинації, але це не означає, що її не потрібно проводити, – зазначив Разумков.
За його словами, кожне міністерство зобов’язане самостійно визначити параметри своєї ефективності, а потім щотижня звітувати про їх виконання під час Години запитань до уряду у ВР.
Звіт Дениса Шмигаля про ситуацію з коронавірусом
21 травня депутати Верховної Ради заслухають прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Під час Години запитань до уряду глава Кабміну доповість, як виконується постанова ВР про боротьбу з коронавірусом, вакцинацію та забезпечення медичних закладів необхідними засобами.
Як зазначив Дмитро Разумков, щоб оцінити роботу глави МОЗ, необхідно ознайомитися зі звітом про його діяльність.