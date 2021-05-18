Боевики девять раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военный ранен

За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения ООС на Донбассе российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение.

Сепаратисты дважды обстреляли Новолуганское из минометов 120-го и 82-го калибров и гранатометов. Также под обстрел дважды попали украинские позиции в районе Песков.

Под Зайцевым противник открыл огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное — еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Провокации российских наемников также зафиксировали возле Новоташковского, Причепиловки и Авдеевки.

Украинский военнослужащий получил ранения в результате вражеского снайперского огня. Его оперативно доставили в лечебное учреждение.

Отмечается, что на обстрелы противника наши военные открывали огонь.

По состоянию на утро 18 мая боевых потерь среди украинских военных нет.

Техника РФ на линии разграничения

О том, что наемники РФ разместили более 250 единиц военной техники с нарушением линии отвода в Донецкой и Луганской областях, стало известно 8 мая.

Военную технику врага зафиксировал беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ.

213 единиц вооружения были расположены на полигонах в районе населенных пунктов Миусинская, Мирное и Бугаевка, еще 45 единиц — на полигоне возле населенного пункта Покровка.