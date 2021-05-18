Бойовики дев’ять разів порушили режим тиші на Донбасі, один військовий поранений

За минулу добу, 17 травня, в районі проведення ООС на Донбасі російські найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Сепаратисти двічі обстріляли Новолуганське з мінометів 120-го та 82-го калібрів та гранатометів. Також під обстріл двічі потрапили українські позиції в районі Пісків.

Під Зайцевим противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Провокації російських найманців також зафіксували біля Новоташківського, Причепилівки та Авдіївки.

Український військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого снайперського вогню. Його оперативно доправлено до лікувального закладу.

Зазначається, що на обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на ранок 18 травня бойових втрат серед українських військових немає.

Техніка РФ на лінії розмежування

Про те, що найманці РФ розмістили понад 250 одиниць військової техніки з порушенням лінії відведення у Донецькій та Луганській областях, стало відомо 8 травня.

Ворожу військову техніку зафіксував безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ.

213 одиниць озброєння було розташовано на полігонах поблизу населених пунктів Міусінськ, Мирне та Бугаївка, ще 45 одиниць – на полігоні біля населеного пункту Покровка.