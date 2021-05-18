PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Кадровых изменений в правительстве не будет до осени — Арахамия

Давид Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прогнозирует, что до осени министерских изменений в правительстве не будет. В то же время могут сменить руководителей больших государственных компаний.

Об этом он сказал журналистам в Верховной Раде после увольнения трех министров.

— По состоянию на сейчас я скажу, что мой прогноз — до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения в больших предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую, — сказал Арахамия.

Он добавил, что не может сказать сейчас, на каких именно госпредприятиях будут кадровые перестановки.

Читайте
По требованию Зеленского Рада соберется на внеочередное заседание 20 мая

Отметим, что накануне голосования за увольнение министров коллега Арахамии по фракции Евгения Кравчук заявила, что это не последние изменения в составе правительства.

Увольнение министров

Верховная Рада 18 мая уволила со своих должностей министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.

Криклий и Петрашко сами написали заявления об отставке, а увольнение Степанова инициировал глава правительства Денис Шмыгаль.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка