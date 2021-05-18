— По состоянию на сейчас я скажу, что мой прогноз — до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения в больших предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую, — сказал Арахамия.

Об этом он сказал журналистам в Верховной Раде после увольнения трех министров.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прогнозирует, что до осени министерских изменений в правительстве не будет. В то же время могут сменить руководителей больших государственных компаний.

Он добавил, что не может сказать сейчас, на каких именно госпредприятиях будут кадровые перестановки.

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Отметим, что накануне голосования за увольнение министров коллега Арахамии по фракции Евгения Кравчук заявила, что это не последние изменения в составе правительства.

Увольнение министров

Верховная Рада 18 мая уволила со своих должностей министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.

Криклий и Петрашко сами написали заявления об отставке, а увольнение Степанова инициировал глава правительства Денис Шмыгаль.