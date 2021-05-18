На этой неделе народные депутаты соберутся на еще одно внеочередное заседание Верховной Рады. Оно состоится по требованию президента Владимира Зеленского в четверг, 20 мая, в 16.00.

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение, сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

По ее словам, в повестке дня восемь важных законопроектов.

В частности, три документа касаются полномочий частных исполнителей (№4330, №4331, №4532), изменений в законодательство относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578), а также — совершенствования корпоративного управления в банках (№4367).

Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что глава государства инициировал именно эти законопроекты, поскольку их принятие необходимо для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.

18 мая на внеочередном заседании парламента народные депутаты проголосовали за отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко. 14 мая они написали соответствующие заявления.

На очереди голосование за увольнение главы Минздрава Максима Степанова по представлению главы правительства Дениса Шмыгаля.