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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

По требованию Зеленского Рада соберется на внеочередное заседание 20 мая

Верховная рада

На этой неделе народные депутаты соберутся на еще одно внеочередное заседание Верховной Рады. Оно состоится по требованию президента Владимира Зеленского в четверг, 20 мая, в 16.00.

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение, сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

По ее словам, в повестке дня восемь важных законопроектов.

В частности, три документа касаются полномочий частных исполнителей (№4330, №4331, №4532), изменений в законодательство относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578), а также — совершенствования корпоративного управления в банках (№4367).

Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что глава государства инициировал именно эти законопроекты, поскольку их принятие необходимо для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.

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18 мая на внеочередном заседании парламента народные депутаты проголосовали за отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко. 14 мая они написали соответствующие заявления.

На очереди голосование за увольнение главы Минздрава Максима Степанова по представлению главы правительства Дениса Шмыгаля.

Фото: Dreamstime

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