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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Кадрових змін в уряді не буде до осені – Арахамія

Давид Арахамия

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія прогнозує, що до осені міністерських змін в уряді не буде. Водночас можуть змінити керівників великих державних компаній.

Про це він сказав журналістам у Верховній Раді після звільнення трьох міністрів.

– Станом на зараз, я скажу, що мій прогноз – до осені не буде ніяких міністерських змін. Можуть бути якісь кадрові зміни у великих підприємствах, але в міністерствах я не прогнозую, – сказав Арахамія.

Він додав, що не може сказати зараз, на яких саме держпідприємствах будуть кадрові перестановки.

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Зазначимо, напередодні голосування за звільнення міністрів колега Арахамії по фракції Євгенія Кравчук заявила, що це не останні зміни в складі уряду. 

Звільнення міністрів

Верховна Рада 18 травня звільнила зі своїх посад міністра охорони здоров’я Максима Степановаміністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра економіки Ігоря Петрашка. 

Криклій та Петрашко самі написали заяви про відставку, а звільнення Степанова ініціював глава уряду Денис Шмигаль. 

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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