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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Минцифры представило подачу заявки на новое водительское удостоверение в Дії

Додаток ДІЯ

17 мая 2021 года Министерство цифровой трансформации провело Diia Summit. В частности, на мероприятии презентовали подачу заявок на новое водительское удостоверение в Дії.

Об этом рассказал во время форума Украины 30. Цифровизация заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

По его словам, теперь чтобы заменить водительское удостоверение, нужно иметь только смартфон и ID-карту.

Заказать документ можно, не выходя из дома, на портале или в приложении Дія.

Также Гончаров добавил, что в ближайшее время введут возможность доставки изготовленного водительского удостоверения прямо домой к человеку.

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Также сегодня Минцифры на мероприятии представило пуш-напоминание об уплате налогов в Дії.

Теперь украинцы смогут оплатить налоги — как в приложении, так и на портале, не выходя из дома.

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