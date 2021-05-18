В Україні до 2024 року усі держпослуги надаватимуть онлайн – план Мінцифри

За три роки, до 2024 року Міністерство цифрової трансформації хоче 100% державних послуг перевести онлайн.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час всеукраїнського форуму Україна 30. Цифровізація.

– У нас є мета побудувати найзручнішу державу з погляду державних послуг. Якщо більшість країн займалось цим 20-30 років, то Україна займається цим напрямком останні кілька років, – додав він.

За його словами, цифрова трансформація України – це зручність для громадян, щоб вони не стояли в чергах, а також це ще антикорупція.

Також Михайлов зауважив, що важливо, щоб обмін інформацією в Україні онлайн переважав над обміном паперовим.

Читайте Мінцифри презентувало подачу заявки на нове водійське посвідчення в Дії

Новинки від Мінцифри

У додатку і на порталі Дія з 17 травня стала доступна низка нових онлайн-послуг, які значно спрощують життя українців і допомагають заощадити час.

Зокрема у Дії з’явились шеринг документів, нові будівельні послуги та зміна місця реєстрації.

Повний перелік нових послуг у Дії дивіться в матеріалі Фактів ICTV.