Жители Харькова первые в Украине смогут оформить регистрацию онлайн — Терехов

Жители Харькова смогут оформлять электронную регистрацию места жительства, не посещая центры административных услуг. Это первый город в Украине, где доступен такой сервис, сообщил исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов.

— По статистике, регистрация места жительства является самой популярной услугой в Украине. У нас в городе каждый второй посетитель центров предоставления административных услуг обращается именно за этой услугой. В прошлом году ее получили около 58 тыс. человек. Теперь она станет намного доступнее, потому что получить ее можно будет в электронном виде, — говорит Терехов.

Теперь, по словам и.о. мэра, не нужно ходить по кабинетам. Оформить или изменить регистрацию можно не выходя из дома, на портале Дія, оформив заявку и заплатив 13,6 грн сбора. Старт программы в Харькове – это пилотный проект, который впоследствии масштабируют на всю страну.

Как говорят в Министерстве цифровой трансформации, Харьков выбрали потому, что именно здесь провели большую работу по развитию и модификации реестра территориальной общины и его интеграции с государственными реестрами.

По словам Терехова, в Харькове уже не впервые запускают пилотные проекты, поскольку город является самым диджитализированным в стране.

Ранее Игорь Терехов анонсировал масштабную программу обновления парка общественного транспорта Харькова, который станет более удобным и экологичным.