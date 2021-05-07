На выборах городского головы Харькова уверенно побеждает исполняющий обязанности мэра города и секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Его поддерживают 23,6% харьковчан.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis в течение 29 апреля — 4 мая.

В то же время Игорь Терехов не только имеет наибольшую поддержку среди избирателей. В целом 48% харьковчан также положительно оценивают его работу на посту секретаря Харьковского городского совета.







Игорь Терехов уверенно побеждает на выборах мэра Харькова — опрос / 2 фотографии

Выборы мэра Харькова

Первые выборы мэра Харькова состоялись 25 октября 2020 года. Тогда им выбрали Геннадия Кернеса.

На первой сессии горсовета нового созыва 9 декабря 2020 года Кернес получил полномочия городского головы. Но 17 декабря прошлого года он умер в германской клинике, где лечился от коронавируса.

31 декабря 2020 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра Харькова из-за смерти Кернеса.

В конце марта этого года Верховная Рада приняла постановление, определяющее, что внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года.

Источник: Socis