Игорь Терехов уверенно побеждает на выборах мэра Харькова — опрос

На выборах городского головы Харькова уверенно побеждает исполняющий обязанности мэра города и секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Его поддерживают 23,6% харьковчан.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis в течение 29 апреля — 4 мая.
В то же время Игорь Терехов не только имеет наибольшую поддержку среди избирателей. В целом 48% харьковчан также положительно оценивают его работу на посту секретаря Харьковского городского совета.
Выборы мэра Харькова
Первые выборы мэра Харькова состоялись 25 октября 2020 года. Тогда им выбрали Геннадия Кернеса.
На первой сессии горсовета нового созыва 9 декабря 2020 года Кернес получил полномочия городского головы. Но 17 декабря прошлого года он умер в германской клинике, где лечился от коронавируса.
31 декабря 2020 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра Харькова из-за смерти Кернеса.
В конце марта этого года Верховная Рада приняла постановление, определяющее, что внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года.
Источник: Socis