Жителі Харкова перші в Україні зможуть оформити реєстрацію онлайн – Терехов

Жителі Харкова зможуть оформляти електронну реєстрацію місця проживання, не відвідуючи центри адміністративних послуг. Це перше місто в Україні, де доступний такий сервіс, повідомив виконувач обов’язків мера Ігор Терехов.

– За статистикою, реєстрація місця проживання є найпопулярнішою послугою в Україні. У нас в місті кожен другий відвідувач центрів надання адміністративних послуг звертається саме за цією послугою. У минулому році її отримали близько 58 тис. осіб. Тепер вона стане набагато доступнішою, адже отримати її можна буде в електронному вигляді, – говорить Терехов.

Відтепер, за словами в. о. мера, не потрібно ходити кабінетами. Оформити або змінити реєстрацію можна, не виходячи з дому, на порталі Дія, оформивши заявку і заплативши 13,6 грн збору. Старт програми в Харкові – це пілотний проект, який згодом масштабують на всю країну.

Як кажуть в Міністерстві цифровий трансформації, Харків обрали тому, що саме тут провели велику роботу з розвитку та модифікації реєстру територіальної громади та його інтеграції з державними реєстрами.

За словами Терехова, у Харкові вже не вперше запускають пілотні проекти, оскільки місто є найбільш діджиталізованим у країні.

Раніше Ігор Терехов анонсував масштабну програму оновлення парку громадського транспорту Харкова, який стане більш зручним та екологічним.