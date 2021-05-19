Как изменилось отношение украинцев к гендерно обусловленному и домашнему насилию — исследование

Все больше украинцев и украинок отказываются мириться с гендерно обусловленным насилием и поддерживать стереотипы.

Национальный опрос, который UNFPA Ukraine ежегодно проводит в рамках программы по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия, фиксирует положительные сдвиги в сознании общества.

На 6% больше людей могут обнаружить психологическое насилие и на 9% опрошенных могут заметить экономическое насилие по сравнению с началом 2019 года. В то же время на 6% повысился уровень понимания, что секс без согласия в браке также является сексуальным насилием.

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На 9% больше мужчин и на 8% больше женщин признают, что мужчины и женщины могут одинаково пострадать от насилия.

Еще больше опрошенных ставят под сомнение наиболее распространенные стереотипы, которые подвергают гендерно обусловленному насилию. 87% считают высказывание Бьет — значит любит устаревшим. 80% опрошенных украинцев считают, что женщина не должна терпеть насилие, чтобы спасти семью.

67% заявляют о своей готовности вмешаться в инцидент, связанный с насилием, чтобы остановить его.

Украинское общество становится более чувствительным к гендерно-обусловленному насилию, не одобряет его проявлений и предлагает поддержку пострадавшим. Эти изменения являются положительным сигналом о том, что украинское общество ожидает надлежащей реакции на насилие. Но впереди еще много работы на пути к полной нетерпимости к этому позорному явлению.

Ознакомиться с опросом можно по ссылке. Опрос проведен при поддержке правительства Великобритании (British Embassy Kyiv).