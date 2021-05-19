Як змінилося ставлення українців до гендерно зумовленого та домашнього насильства – дослідження

Усе більше українців та українок відмовляються толерувати гендерно зумовлене насильство та підтримувати стереотипи.

Національне опитування, яке UNFPA Ukraine щороку проводить у рамках програми з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству, фіксує позитивні зрушення у свідомості суспільства.

На 6% більше людей можуть виявити психологічне насильство та на 9% більше опитаних можуть помітити економічне насильство у порівнянні з початком 2019 року. Водночас на 6% підвищився рівень розуміння, що секс без згоди у шлюбі також є сексуальним насильством.

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На 9% більше чоловіків та на 8% більше жінок визнають, що чоловіки та жінки можуть однаково постраждати від насильства.

Ще більше опитаних ставлять під сумнів найбільш поширені стереотипи, що толерують гендерно зумовлене насильство. 87% вважають висловлювання Б’є — значить любить застарілим. 80% опитаних українців вважають, що жінка не повинна терпіти насильство, щоб врятувати сім’ю.

67% людей заявляють про свою готовність втрутитися в інцидент, пов’язаний із насильством, щоб зупинити його.

Українське суспільство поступово стає більш чутливим до гендерно зумовленого насильства, не схвалює його проявів та пропонує підтримку постраждалим. Ці зміни є позитивним сигналом про те, що українське суспільство очікує належної реакції на насильство. Але попереду ще багато роботи на шляху до повної нетерпимості до цього ганебного явища.

Ознайомитися з опитуванням можна за посиланням. Опитування проведене за підтримки уряду Великої Британії (British Embassy Kyiv).