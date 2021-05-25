Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит безотлагательно госпитализировать и пролечить украинского политзаключенного Сервета Газиева, которого содержат в СИЗО №5 в Ростове-на-Дону.

Обращение украинский омбудсмен адресовала уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Также Людмила Денисова требует избрать для гражданина Украины другую меру пресечения, не связанную со взятием под стражу, из-за критического состояния его здоровья.

По ее словам, мужчина жалуется на обострение хронических болезней – почечную недостаточность и ишемическую болезнь сердца.

– Из-за сильной боли в спине Сервет Газиев с марта не может участвовать в судебных заседаниях, которые проходили в так называемом Южном окружном военном суде. Во время последних пяти Сервету вызывали скорую помощь. Врачи констатировали, что он не может участвовать в заседаниях и рекомендовали строгий постельный режим, – отмечает Людмила Денисова.

Омбудсмен заявляет, что администрация СИЗО игнорирует обращения об оказании необходимой медицинской помощи и проведении квалифицированного осмотра врачами.

– Сервет Газиев страдает от невыносимой боли, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Кроме того, невозможность участвовать в судебных заседаниях нарушает его право на эффективную юридическую защиту, – утверждает уполномоченная ВР по правам человека.

В связи с этим Людмила Денисова требует от генерального прокурора РФ Игоря Краснова оказать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО №5 Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Также омбудсмен призвала международное сообщество продолжить давление на РФ для немедленного освобождения всех пленников Кремля.

Осуждение украинца в Крыму

21 мая в Крыму незаконно осудили украинца Ивана Яцкина к 11 годам лишения свободы за то, что он якобы передавал Украине секретные данные Российской Федерации.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, после окончания срока украинцу назначили административный надзор на один год.

Джерело: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова