Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить невідкладно госпіталізувати та пролікувати українського політв’язня Сервета Газієва, якого утримують у СІЗО №5 у Ростові-на-Дону.

Звернення український омбудсмен адресувала уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковій.

Також Людмила Денісова вимагає обрати для громадянина України інший запобіжний захід, не пов’язаний із взяттям під варту, через критичний стан його здоров’я.

За її словами, чоловік скаржиться на загострення хронічних хвороб – ниркову недостатність та ішемічну хворобу серця.

– Через сильний біль у спині Сервет Газієв із березня не може брати участь в судових засіданнях, які відбувались у так званому Південному окружному військовому суді. Під час останніх п’яти Сервету викликали швидку допомогу. Лікарі констатували, що він не може брати участь у засіданнях та рекомендували суворий постільний режим, – зазначає Людмила Денісова.

Омбудсмен наголошує на тому, що адміністрація СІЗО ігнорує звернення про надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфікованого огляду лікарями.

– Сервет Газієв страждає від нестерпного болю, що прирівнюється до катування й нелюдського поводження та порушує статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, неможливість брати участь у судових засідання порушує його право на ефективний юридичний захист, – стверджує уповноважена ВР із прав людини.

У зв’язку з цим Людмила Денісова вимагає від генерального прокурора РФ Ігоря Краснова надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО №5 Ростова-на-Дону та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Також омбудсмен закликала міжнародну спільноту продовжити тиск на РФ для негайного звільнення всіх бранців Кремля.

Засудження українця в Криму

21 травня в Криму незаконно засудили українця Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі через те, що він нібито передавав Україні секретні дані Російської Федерації.

Відбуватиме покарання він у колонії суворого режиму. Крім того, після закінчення терміну українцю призначили адміністративний нагляд на один рік.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова