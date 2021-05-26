Российско-оккупационные войска в течение суток пять раз нарушали режим прекращения огня. Украинский защитник получил ранение, когда противник открыл огонь из снайперского оружия вблизи Авдеевки.

Военному оперативно оказали первую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Сейчас состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и из боевой машины пехоты.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Красногоровки и Павлополя противник также открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские военные ответили на обстрелы и обо всех фактах нарушений известили представителей ОБСЕ.

Кроме того, 26 мая пиротехники ГСЧС разминировали более 9 га территории в зоне ООС и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

Ранение украинского военного

24 мая в результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение.

Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали медицинскую помощь. Состояние его здоровья – удовлетворительное.