Російсько-окупаційні війська протягом доби п’ять разів порушували режим припинення вогню. Український захисник дістав поранення, коли противник відкрив вогонь із снайперської зброї поблизу Авдіївки.

Військовому оперативно надали першу допомогу та доправили до медичного закладу.

Наразі стан здоров’я пораненого – задовільний.

Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та з бойової машини піхоти.

Неподалік Причепилівки російські окупанти обстріляли позиції українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Красногорівки та Павлополя противник також відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українські військові відповіли на обстріли та про всі факти порушень сповістили представників ОБСЄ.

Крім того, протягом 26 травня піротехніки ДСНС розмінували понад 9 га території в зоні ООС та передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.

Поранення українського військового

24 травня внаслідок обстрілу позицій українських захисників один воїн дістав осколкове поранення.

Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали медичну допомогу. Стан його здоров’я – задовільний.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС